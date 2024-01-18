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يعلون : نتنياهو يضحي بالمحتجزين من أجل بقائه في الحكم

18 يناير 2024
يعلون : نتنياهو يضحي بالمحتجزين من أجل بقائه في الحكم

وطنا اليوم:قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق موشيه يعلون صباح اليوم الخميس خلال مقابلة إذاعية إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضحي بالمحتحجزين الإسرائيليين في غزة من أجل بقائه في الحكم.
وأضاف وفق صحيفة “معاريف” العبرية: “لا أريد أن أعتقد أن الجيش يعمل بدون تعريف سياسي لنهاية الحملة الانتخابية – نتنياهو لا يجرؤ على عقد مجلس الوزراء واتخاذ قرار على الرغم من أن رئيس الأركان يصرخ به”.
وأضاف أيضًا: “الجيش يريد التحرك ضد حماس، والسؤال هو ماذا يريد المستوى السياسي. لا أريد أن أعتقد أن الجيش يتصرف بدون تعريف سياسي لنهاية الحملة.
نتنياهو لا يجرؤ على ذلك”.
يجتمع مجلس الوزراء ويتخذ القرار رغم أن رئيس الأركان يصرخ به”.
كما ألقى باللوم على نتنياهو، قائلا إنه “بات من الواضح الآن أنه يضحي بالمختطفين من أجل البقاء في السلطة، أشعر بالأسف من أجلنا”. كل ذلك لاعتبارات سياسية”


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