الشمالي: توترات البحر الأحمر ستؤثر بشكل واضح على أسعار شحن المواد الغذائية

وطنا اليوم:أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، ستؤثر بشكل واضح على أسعار شحن المواد الغذائية والاستهلاكية، مشيرا إلى رصد ارتفاعات في أسعار الحاويات القادمة إلى الأردن.

وقال الشمالي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها، إن الوزارة اتخذت قرارا بوضع سقوف لأسعار الشحن، ومخاطبة شركة الصوامع لفسح المجال للشركات الخاصة للتخزين بسعر التكلفة، دون ترتيب أي أعباء إضافية لمين رغب في التخزين.

وأضاف أن أسعار الخبز لن تتغير حتى نهاية العام الحالي بغض النظر عن الظروف الحالية، مبينا أن الوزارة رصدت مبلغ 226 مليون دينار لدعم مادتي الخبز والشعير.

وفي حديثه عن المخزون الاستراتيجي من المواد كالسكر والرز والزيت، أكد الشمالي أنه يلبي الاحتياجات ضمن المدد العالمية وتزيد عن شهرين، مشيرا إلى أن هناك التزاما من القطاع الخاص في الحفاظ على الأسعار الاعتيادية ما قبل زيادة أجور الشحن، ووجود متابعة مستمرة من الحكومة على زيادة الأسعار للمواد الموجودة مسبقا.

وأكد أن قانون الصناعة يمكّن الوزارة من الرقابة على الأسواق خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وتوقع الجميع برفع الأسعار تزامنا مع الأحداث الجارية وزيادة الإقبال على الأسواق فيه، وبموجب الأدوات القانونية المتاحة سيتم فرض عقوبات على كل المخالفين، مبيناً وجود مراقبين مؤهلين للوزارة في كل مكان، وأن الأسعار لن ترتفع خلال الشهر الفضيل، إلا في حال ورود مواد جديدة فرضت عليها رسوم شحن مختلفة وأعلى من المعتاد.

وأشار الشمالي للاستراتيجية الوطنية للتصدير، وأنها وثيقة لنظام الإصلاح الاقتصادي، ولها ثلاثة أهداف، تتمثل بزيادة أرقام الصادرات، واستدامتها، وتنويع المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن موازنة الوزارة مماثلة تقريباً لموازنة العام الماضي، واستمرار الأخيرة في تنفيذ رؤية الإصلاح الاقتصادي