بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الشمالي: توترات البحر الأحمر ستؤثر بشكل واضح على أسعار شحن المواد الغذائية

18 يناير 2024
الشمالي: توترات البحر الأحمر ستؤثر بشكل واضح على أسعار شحن المواد الغذائية

وطنا اليوم:أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، ستؤثر بشكل واضح على أسعار شحن المواد الغذائية والاستهلاكية، مشيرا إلى رصد ارتفاعات في أسعار الحاويات القادمة إلى الأردن.
وقال الشمالي خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسات التابعة لها، إن الوزارة اتخذت قرارا بوضع سقوف لأسعار الشحن، ومخاطبة شركة الصوامع لفسح المجال للشركات الخاصة للتخزين بسعر التكلفة، دون ترتيب أي أعباء إضافية لمين رغب في التخزين.
وأضاف أن أسعار الخبز لن تتغير حتى نهاية العام الحالي بغض النظر عن الظروف الحالية، مبينا أن الوزارة رصدت مبلغ 226 مليون دينار لدعم مادتي الخبز والشعير.
وفي حديثه عن المخزون الاستراتيجي من المواد كالسكر والرز والزيت، أكد الشمالي أنه يلبي الاحتياجات ضمن المدد العالمية وتزيد عن شهرين، مشيرا إلى أن هناك التزاما من القطاع الخاص في الحفاظ على الأسعار الاعتيادية ما قبل زيادة أجور الشحن، ووجود متابعة مستمرة من الحكومة على زيادة الأسعار للمواد الموجودة مسبقا.
وأكد أن قانون الصناعة يمكّن الوزارة من الرقابة على الأسواق خاصة مع قرب حلول شهر رمضان، وتوقع الجميع برفع الأسعار تزامنا مع الأحداث الجارية وزيادة الإقبال على الأسواق فيه، وبموجب الأدوات القانونية المتاحة سيتم فرض عقوبات على كل المخالفين، مبيناً وجود مراقبين مؤهلين للوزارة في كل مكان، وأن الأسعار لن ترتفع خلال الشهر الفضيل، إلا في حال ورود مواد جديدة فرضت عليها رسوم شحن مختلفة وأعلى من المعتاد.
وأشار الشمالي للاستراتيجية الوطنية للتصدير، وأنها وثيقة لنظام الإصلاح الاقتصادي، ولها ثلاثة أهداف، تتمثل بزيادة أرقام الصادرات، واستدامتها، وتنويع المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، مؤكداً أن موازنة الوزارة مماثلة تقريباً لموازنة العام الماضي، واستمرار الأخيرة في تنفيذ رؤية الإصلاح الاقتصادي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:10

جليدٌ على الأطلالِ

21:03

جمعية دارات سمير شما للمسنين

20:43

العثور على جثة خمسيني داخل خرابة في الوحدات

20:24

الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية بالكامل العام الحالي

20:12

باكستان تقرر إنهاء الأزمة مع إيران

20:05

مقتل أكثر من 60 مرتزقاً معظمهم فرنسيون في خاركوف

20:00

إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

19:36

بلدية غزة: تكدس النفايات يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة

19:27

الأجواء الدافئة تنشط الحركة السياحية في عجلون

19:12

اليونيسف : 20 ألف طفل ولدوا تحت وطأة العدوان على غزة

19:05

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ بركان

17:55

“سياحة الاعيان تلتقي قائم بأعمال سفارة جمهورية روندا”

وفيات
وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله