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39 طائرة و188 شاحنة مساعدات أرسلت من الأردن إلى غزة

18 يناير 2024
39 طائرة و188 شاحنة مساعدات أرسلت من الأردن إلى غزة

وطنا اليوم:وصل مجموع المساعدات التي أرسلتها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أهلنا في غزة منذ بداية الأزمة إلى 39 طائرة و188 شاحنة من المواد الطبية والغذائية والاغاثية.
وبين أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي أن هذه المساعدات أرسلت بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية (سلاح الجو/ الجيش العربي)، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الأممية والدولية والإقليمية.
وأشار الشبلي إلى أنه تم تأمين المواد الإنسانية من مواد غذائية وطبية وإيوائية وإغاثية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والنداء الإنساني – بريطانيا (Human Appeal) وجمعية صندوق إغاثة أطفال فلسطين ومنظمة أنيرا ووكالة Direct Relief ومنظمة إنقاذ الطفل، وعدد من مختلف الجهات المتبرعة من المؤسسات الخاصة وشركات الأدوية.
وقال الشبلي أن الهيئة ضاعفت جهودها لتعمل على مدار الساعة من أجل لتأمين المواد الضرورية والاحتياجات الرئيسية لأهلنا في غزة ودعم القطاعات المختلفة هناك من خلال إرسال الطائرات جواً وتسيير القوافل البرية وبالتعاون مع مختلف الجهات.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في استقبال التبرعات النقدية والعينية من خلال قنوات التبرع المعلن عنها، وسترسل المساعدات الإنسانية بكامل قدراتها التشغيلية وبجهود تعكس الموقف الأردني تجاه الوضع الراهن في قطاع غزة.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.


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