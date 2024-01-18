السقاف: زيارة ولي العهد رفعت معنوياتنا وأشعرتنا بالتقدير

وطنا اليوم:قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، الخميس، إنها مسرورة بزيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى الوزارة الأربعاء دون ترتيب مسبق، مستدركة أن الزيارة رفعت من معنويات الموظفين وشعروا بتقدير لجهودهم.

وأضافت السقاف، أن ولي العهد ركز خلال الزيارة، على ضرورة التعامل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، ليكون الأردن بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت أن ولي العهد ركز على أهمية الزيارات الترويجية التي ستقوم فيها الوزارة خلال عام 2024، إلى جانب أتمتة جميع الإجراءات، للتخفيف من المعوّقات على المستثمرين.

وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن الظروف الإقليمية لا تمنع من متابعة الجهود والمسيرة لجذب الاستثمارات إلى الأردن.

وبيّنت أنه خلال عام 2023، زادت الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاسثمارية بنسبة 34 بالمئة حتى نهاية أيلول/سبتمبر، 51 بالمئة منها استثمارات جديدة، و49 بالمئة استثمارات قائمة،

وذكرت السقاف، أن المستثمر قادر يستطيع الحصول على جميع المعلومات التي يرغب بها للاستثمار في الأردن، عبر منصة “استثمر في الأردن”.

ووفقا للوزيرة، فإن المنصة بدأت بـ21 فرصة، قبل زيادة 7 فرص أخرى قبل نهاية 2023، فيما أطلقت الوزارة 6 فرص استثمارية جديدة أمس الأربعاء.

وتحاول وزارة الاستثمار، أن تشمل فرصها للاستثمار جميع المحافظات، وأن تراعي أن يكون موقع المشروع معروفا ومتفقا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفقا لوزير الاستثمار.

ويوجد في الوزارة، وحدة خاصة مخصصة للتعامل مع المستثمرين، تعاملت مع مئات الحالات من المستثمرين، بحكم ان الوزارة هي المرجعية لهم لحل جميع المشكلات، على ما ذكرت السقاف التي أكدت أن الأتمتة تحل العديد من المشاكل في الاستثمار، وتسرّع الإجراءات.

وقالت الوزيرة، إنهم في الوزارة يعملون بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وهو أكبر داعم ومروج للاستثمار، وحريص على جذب الاستثمارات إلى الأردن، معتبرة أن ذلك يشجع المستثمرين الأجانب.

وأردفت أن الوزارة عملت على استراتيجية للترويج حددت فيها 8 قطاعات للاستثمار فيها بسهولة وربح سريع، إلى جانب تحديد الدول التي ستروج فيها.

والأربعاء، اطلع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على جهود وزارة الاستثمار في تطوير الاستراتيجيات والسياسات الجاذبة للاستثمار، خلال زيارة غير معلنة للوزارة.

وجرى التأكيد خلال الزيارة، على ضرورة تركيز الجهود لتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.