بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

قريبا .. تعيينات الصحة والتربية ستكون بـ الإعلان المفتوح

18 يناير 2024
قريبا .. تعيينات الصحة والتربية ستكون بـ الإعلان المفتوح

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقا) سامح الناصر، الخميس، إن ما تم رصده لموازنة الهيئة أقل مما تحتاجه الهيئة، مبينا أن الهيئة بحاجة إلى 24 مشروعا وتمت الموافقة على مشروعين اثنين.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة للسنة المالية الحالية، حيث بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية 5,562,000 مليون دينار.
وحول التعيينات أوضح الناصر، أن التوظيف في وزارتي التربية والصحة هذا العام من خلال الوزارتين ستكون بنسبة 45%؜ من المخزون لدى الهيئة وبنسبة 55%؜ عن طريق الإعلان المفتوح بالوزارات، مشيرا إلى زيادة نسبة الإعلان المفتوح العام المقبل إلى 70% حتى تصل إلى 100% في عام 2027.
كما أشار الناصر إلى أن المهام الجديدة للهيئة هي إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعقلة بالموارد البشرية والقيادات الحكومية والهياكل التنظيمية والثقافة المؤسسية والخدمات والحوكمة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدارة الأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة بين الدوائر.
ويشتمل عمل الهيئة بالرقابة على مدى التزام الدوائر الحكومية بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير الخدمات والإدارة العامة، ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات، كما ستقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات تطوير وتحديث الإدارة العامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر؛ لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والتعليمات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:10

جليدٌ على الأطلالِ

21:03

جمعية دارات سمير شما للمسنين

20:43

العثور على جثة خمسيني داخل خرابة في الوحدات

20:24

الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية بالكامل العام الحالي

20:12

باكستان تقرر إنهاء الأزمة مع إيران

20:05

مقتل أكثر من 60 مرتزقاً معظمهم فرنسيون في خاركوف

20:00

إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

19:36

بلدية غزة: تكدس النفايات يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة

19:27

الأجواء الدافئة تنشط الحركة السياحية في عجلون

19:12

اليونيسف : 20 ألف طفل ولدوا تحت وطأة العدوان على غزة

19:05

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ بركان

17:55

“سياحة الاعيان تلتقي قائم بأعمال سفارة جمهورية روندا”

وفيات
وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله