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الدحدوح يبدأ رحلة العلاج من الإصابة في قطر

18 يناير 2024
الدحدوح يبدأ رحلة العلاج من الإصابة في قطر

وطنا اليوم:بدأ الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح رحلة العلاج في أحد مستشفيات قطر، من جراء الإصابة التي تعرض لها نتيجة لغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
ونشر زملاء الدحدوح صورا له وهو يرقد على سرير العلاج.
يشار إلى أن السلطات المصرية نجحت مؤخرا بإخراج الزميل وائل الدحدوح من قطاع غزة ثم تأمين مغادرته إلى دولة قطر لتلقي العلاج إثر الإصابات التي تعرض لها نتيجة القصف الصهيوني الغاشم الذي أسفر عن استشهاد المصور سامر أبو دقة.
والجدير بالذكر أن الدحدوح فقد عددا من أفراد أسرته، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. ففي الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي استشهد زوجة وابن وابنة الدحدوح باستهداف الاحتلال منزلا نزحت إليه العائلة في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وفي السابع من كانون الثاني/يناير الحالي، اغتال الاحتلال حمزة وائل الدحدوح والصحفي مصطفى ثريا في قصف سيارتهم في رفح، الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة


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