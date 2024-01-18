المركزي يطرح سندات خزينة بـ150 مليون دينار في المزاد

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، سندات من الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.

وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (4) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة، وبحجم 150 مليون دينار.

ووفقا للإعلان، فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الخميس الثامن عشر من كانون الثاني/يناير، في حين يكون تاريخ التسوية في الحادي والعشرين من الشهر ذاته.

وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي 3 سنوات، الموافق 21 من كانون الثاني/يناير 2027.

وكان البنك المركزي طرح الإصدار رقم (1) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة في الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري، وبحجم 150 مليون دينار.