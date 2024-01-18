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7.4 مليار دولار الدخل السياحي في 2023

18 يناير 2024
7.4 مليار دولار الدخل السياحي في 2023

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال عام 2023، ارتفاعاً بنسبة 27.4% ليبلغ ما قيمته 5,253.5 مليون دينار (7,409.7 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6,353.8 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 25.8%.
هذا وقد سجل الدخل السياحي خلال شهر كانون الأول من عام 2023 ما قيمته 359.3 مليون دينار (506.8 مليون دولار) بانخفاض نسبته %3.4 عن مستواه خلال الشهر المقابل من عام 2022، نتيجة تراجع اعداد السياح بنسبة %8.0 ليصل الى 416.6 ألف سائح بالمقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.


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