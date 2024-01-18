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الموسيقار طلال يجمع يسرا محنوش وسعد المجرد في عندي فكرة

18 يناير 2024
الموسيقار طلال يجمع يسرا محنوش وسعد المجرد في عندي فكرة

وطنا اليوم:نشرت الفنانة التونسية يسرا محنوش ، عبر حسابها الرسمي على “انستجرام” برومو أغنيتها الجديدة ، بعنوان ” عندي فكرة ” والذي حظي بتفاعل كبير من الجمهور ورواد السوشيال ميديا.
وعلقت عليه قائلة.. قريبا مفاجأة من الحان الموسيقار طلال ، ومع صديقي الفنان سعد المجرد ، دون ان تذكر أية تفاصيل إضافية بموعد طرح العمل بشكل رسمي وتفاصيل تخص العمل الجديد .
والفنانة يسرا محنوش من أهم الأصوات العربية ، ويعتبر صوتها غذاءٌ للروح ، و صوتها مصدر للإلهام والإبداع ، ليكتب اسمها في أعلى هرم مع النجوم العرب . وعلى ما يبدو أن هنالك تحضيرات ضخمة من قبل فريق عملها لطرح العديد من الأعمال الفنية بالفترة المقبلة التي تمت ضمن ورشات عمل فنية كبرى بين عدة مدن عربية وهذا ما سيعلن عنه لاحقا.


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