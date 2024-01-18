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العرموطي يسأل عن انقطاع دواء لمرضى الكبد الوبائي

18 يناير 2024
العرموطي يسأل عن انقطاع دواء لمرضى الكبد الوبائي

وطنا اليوم:وجه النائب صالح العرموطي سؤالًا نيابيًا إلى وزير الصحة فراس الهواري، يسأله فيه عن علاج مرض التهاب الكبد الوبائي الذي لم يعد متوفرًا في المستشفيات الحكومية منذ شهرين.
وقال العرموطي في سؤاله النيابي، “هل يعلم الوزير بأن مرضى التهاب الكبد الوبائي الذين يداومون على علاج انتيكافي (Entecavir)الذي يثبط عمل الفايروس ولكي لا ينعكس عدم توفره على وضعهم الصحي بصورة سلبية ،ويذكر ان هذا العلاج لا يتوفر في وزارة الصحة وخاصة في مستشفى حمزة والبشير ؟”.
وبين العرموطي أنّ ثمن العلبة الواحدة كان يصل 600 دينار، وعندها كان متوفرًا في وزارة الصحة، الّا أنه وعند انخفاض سعره بنسبة 90% فلم يعد متوفرًا.
وتساءل إذا ما كان لدى الوزارة نية وبصورة مستعجـلة بتوفير هذا العلاج حفاظا على صـحة المرضى الـذين يحتاجون لهذا العلاج وما هي الأسباب الحقيقة التي أدت لانقطاعه


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