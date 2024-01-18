بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أهالي الشعاب: سنمنع التهريب إلى الاردن بالقوة

18 يناير 2024
أهالي الشعاب: سنمنع التهريب إلى الاردن بالقوة

وطنا اليوم:أكدّ أهالي قرية الشعاب بالريف الجنوبي الشرقي لمحافظة السويداء السوري قبالة الحدود الأردنية، رفضهم لمسألة تهريب المخدرات من القرية والحدود المجاورة لها إلى الأراضي الأردنية.
وأصدر الأهالي بيانًا أمس الاربعاء أكدوا رفضهم لظاهرة انتشار المخدرات وتهريبها، مشددين على أنهم سيمنعون كل من تسول نفسه بمحاولة تهريب بالقوة، وإبلاغ الجهات المعنية مهما كان شخصه.
وأعلنت وسائل إعلام سورية، مساء أمس الأربعاء عن سماع دوي انفجارات على الحدود السوريّة الأردنية.
وبحسب موقع السويداء 24، فإن طائرات حربية يرجح أنها أردنية ضربت عدة مواقع في بلدتي عرمان وملح، جنوب شرق محافظة السويداء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:10

جليدٌ على الأطلالِ

21:03

جمعية دارات سمير شما للمسنين

20:43

العثور على جثة خمسيني داخل خرابة في الوحدات

20:24

الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية بالكامل العام الحالي

20:12

باكستان تقرر إنهاء الأزمة مع إيران

20:05

مقتل أكثر من 60 مرتزقاً معظمهم فرنسيون في خاركوف

20:00

إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

19:36

بلدية غزة: تكدس النفايات يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة

19:27

الأجواء الدافئة تنشط الحركة السياحية في عجلون

19:12

اليونيسف : 20 ألف طفل ولدوا تحت وطأة العدوان على غزة

19:05

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ بركان

17:55

“سياحة الاعيان تلتقي قائم بأعمال سفارة جمهورية روندا”

وفيات
وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله