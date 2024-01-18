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ضربات جوية على تجارة المخدرات في سوريا

18 يناير 2024
ضربات جوية على تجارة المخدرات في سوريا

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام سورية فجر الخميس، إن طائرات حربية شنت غارات جوية عدة استهدفت مواقع مهربي مخدرات في مناطق “عرمان، وملح” جنوبي محافظة السويداء السورية.
ورجحت وسائل إعلام سورية أن تكون الطائرات التي شنت الغارات أردنية، فيما لم يصدر بيان رسمي من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
المرصد السوري، نشر عبر صفحته على منصة “إكس”، “طائرات حربية أردنية استهدفت مواقع في قريتي ملح وعرمان بريف دمشق بالقرب من الحدود الأردنية.
وكثفت القوات المسلحة الأردنية حملتها على تجار المخدرات بعد اشتباكات مع عشرات الأشخاص الذين كانوا يحملون كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات عبر الحدود مع سوريا.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت المنطقة الحدودية بين الأردن وسوريا نشاطا في عمليات التهريب من مهربي مخدرات.


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