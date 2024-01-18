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القتال بالسودان يتوسع ويؤدي لنزوح 7.7 مليون شخص

18 يناير 2024
القتال بالسودان يتوسع ويؤدي لنزوح 7.7 مليون شخص

وطنا اليوم:أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 7.7 مليون شخص، نزحوا في السودان منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الـ15 من نيسان الماضي.
ودعت المديرة العامة للمنظمة الأممية إيمي بوب، في بيان الليلة الماضية عبر الموقع الرسمي للمنظمة، المجتمع الدولي لتكثيف جهود التمويل وعدم التخلي عن ملايين المدنيين الذين يتحملون وطأة الصراع الذي يتواصل منذ 9 أشهر في السودان.
وقالت بوب، إن هناك حاجة ماسة لاستجابة إنسانية منسقة ومستمرة لمعالجة الاحتياجات المتزايدة لأكبر أزمة نزوح في العالم.
وأكدت عقب زيارة قامت بها إلى شرق تشاد شاهدت خلالها بشكل مباشر تأثير الصراع على النازحين”هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في السودان لتمكين الناس من إعادة بناء حياتهم بكرامة”، مشيرة إلى أنه “يجب ألا ندير ظهرنا لمعاناة الملايين من الأشخاص المتضررين من هذا الصراع المدمر”.
وأضافت “الآن أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى كل الدعم الممكن لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والتحرك نحو التعافي والحلول طويلة الأجل”.
وأُجبر أكثر من 7.7 مليون شخص على الفرار من منازلهم في السودان منذ بدء القتال في الـ15 من نيسان الماضي، وفقا لأحدث تقرير لمصفوفة نزوح صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة يوم 16 كانون الثاني الحالي .
ونزح 6 ملايين منهم داخل السودان، بينما فر 1.7 مليون آخرون عبر الحدود إلى دول جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا ومصر وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا.
وتناشد المنظمة الدولية للهجرة الحصول على 307 ملايين دولار أميركي خلال العام الحالي، للوصول إلى 1.2 مليون شخص متضرر من هذا الصراع.


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