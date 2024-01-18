باكستان تشن غارات على منطقة حدودية في جنوب شرق إيران

وطنا اليوم:قتلت ثلاث نساء على الأقل وأربعة أطفال في هجوم صاروخي نفذته باكستان فجر اليوم الخميس، على منطقة حدودية في جنوب شرق إيران، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن “باكستان هاجمت قرية حدودية إيرانية بصواريخ. قتل ثلاث نساء وأربعة أطفال جميعهم غير إيرانيين”.

وأعلن مسؤول استخباري باكستاني أن الجيش الباكستاني نفذ ضربات خلال الليل في إيران، بعدما هاجمت طهران مواقع داخل باكستان قالت إسلام آباد إنها أسفرت عن مقتل طفلين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر بالمخابرات الباكستانية قوله إن “طائرات باكستانية دخلت المجال الجوي الإيراني وعادت بنجاح بعد استهداف مخابئ للإرهابيين”.

وقالت وزارة الخارجيّة الباكستانية في بيان إن “باكستان نفذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكرية منسقة جدا ودقيقة ضد ملاذات إرهابية في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانية”، مضيفة أن “عددا من الإرهابيين قد قتلوا”.

ونشر الحساب الرسمي للجيش الباكستاني على منصة “إكس” تغريدة تتضمن مواقع الأهداف التي قصفتها داخل إيران، معلقا: “تم توجيه ضربات دقيقة على معسكرات تنظيمات “BLA” و”BLF” الإرهابية، استهدفت 7 مواقع في 3 مناطق مختلفة”.

وفي ظهران، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إن دوي “انفجارات سمع في مناطق عدة بمحيط مدينة سارافان”.

وقتل 7 أشخاص وأصيب عدد من الأشخاص في إيران جراء انفجارات في المنطقة الجنوبية الشرقية المضطربة من البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية، بعد يومين على شن طهران ضربات ضد أهداف وصفتها بأنها “إرهابية” في باكستان.

وأبلغت مصادر إيرانية محلية عن أضرار جسيمة لحقت بالعديد من المباني السكنية.

والثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن إيران شنت هجوما صاروخيا على قواعد تنظيم جيش العدل في باكستان.

يأتي ذلك، غداة هجوم صاروخي وبطائرات مسيرة شنته القوات المسلحة الإيرانية على قواعد تنظيم “جيش العدل” في الأراضي الباكستانية.

وقالت الخارجية الباكستانية في بيان: “القصف الإيراني داخل أراضينا عمل غير قانوني وغير مقبول ولا مبرر له ونحتفظ بحق الرد.. استدعينا سفيرنا لدى إيران ولم يتم السماح بعودة السفير الإيراني الذي يزور بلاده في الوقت الراهن”.

واستدعت الخارجية الباكستانية، القائم بالأعمال الإيراني في إسلام آباد للتعبير عن إدانتها للانتهاك الصارخ وغير المقبول لسيادة البلاد بعد قصف طهران مجموعة مسلحة في الأراضي الباكستانية.