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الميثاق الوطني يستنكر بأشد العبارات تعرض المستشفى الميداني الأردني في خان يونس للاعتداءات ويحمل الاحتلال وجيشه المسؤولية

18 يناير 2024
الميثاق الوطني يستنكر بأشد العبارات تعرض المستشفى الميداني الأردني في خان يونس للاعتداءات ويحمل الاحتلال وجيشه المسؤولية

وطنا اليوم – استنكر حزب الميثاق الوطني بأشد العبارات ما تعرض له المستشفى الميداني الأردني الخاص في خان يونس جنوب قطاع غزة من اعتداءات ناتجة عن الاشتباكات التي وقعت بمحيطه خلال الساعات الماضية ونتج عنها إصابة أحد افراد طاقم المستشفى بإصابة متوسطة، وأحد المواطنين من ابناء غزة الذي يتلقى العلاج بالمستشفى، فضلاً عن وقوع أضرار مادية بالغة بالمستشفى.

وحمل الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء حكومة اليمين المتطرفة وجيش الإحتلال كامل المسؤولية عما حدث، ومسؤوليتها عن سلامة مرتبات المستشفى الميداني الأردني، مؤكداً أن المستشفى يقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية.

كما أكد الميثاق الوطني دعم الحزب لكافة الاجراءات اللازمة التي ستتخذها الحكومة الأردنية جراء هذا العدوان الغاشم والسافر، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال وجيشها تحارب الشعب الفلسطيني وتسعى الى منع تقديم الخدمات العلاجية والطبية عبر استهداف المستشفيات في قطاع غزة وعلى رأسها المستشفيات الميدانية الأردنية . كما أكد الميثاق الوطني على أن هذه الأعمال المرفوضة التي تقوم بها سلطة الإحتلال وجيشها لن تثني الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني عن الوقف الكامل وتقديم الدعم المطلق على كافة المستويات للأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف بما في ذلك مواصلة عمل المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية.


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