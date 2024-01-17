الرواجيح والكايد يبحثان فرص التعاون بين بلدية مادبا الكبرى والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)

وطنا اليوم – بحث رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية JEDCO عبدالفتاح الكايد فرص التعاون بين الطرفين ووضع آلية لبحث دعم المؤسسة لمشاريع البلدية التنموية الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الاربعاء في دار البلدية وبحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.

وفي بداية اللقاء رحب الرواجيح بالكايد والوفد المرافق وقال إننا في بلدية مادبا الكبرى نهجنا منذ اليوم الأول لتسلم صلاحيتنا لفتح آفاق بين مؤسسات الوطن سواء القطاع العام أو الخاص بما ينعكس بالايجاب على الطرفين مستعرضاً توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بضرورة العمل على إيجاد بيئة تشاركية بين جميع مؤسساتنا الوطنية.

وأضاف الرواجيح أن أبواب البلدية مفتوحة ونحن مستعدين لبذل المزيد لغايات إيجاد فرص عمل وإيجاد مشاريع تهدف الى تمكين الشباب والمرأة وتقديم المنح لمقترحات المشاريع التي تدعم الأفكار الابداعية وبناء القدرات للتخفيف من مشكلة البطالة ودعم مشاريع البلدية الخدمية للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية عبدالفتاح الكايد أن المؤسسة والتي تمثل الذراع الرسمي الحكومي تشرف على دعم القطاع العام والخاص والذي يعنى بتطوير أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعين الصناعي والخدمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم المشاريع الناشئة والأفكار الإبداعية لدى الشباب وقطاع المرأة في محافظات المملكة.

وأبدى الكايد تعاونه مع بلدية مادبا الكبرى بصفتها بلدية متميزة يوجد بها فرص كبيرة ويتميز طاقم عملها بالانفتاح وشاهدنا ذلك على أرض الواقع من خلال متابعة أعمالها

وأضاف الكايد أن التطور التكنولوجي وتسارع الأحداث العالمية نتج عنه ظهور المنتجات والعلامات التجارية الجديدة والتصميمات الإبداعية بشكل كبير ويجب علينا العمل على حماية ودعم الابتكار خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.