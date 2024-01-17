الجنيه يدفع الشايع الكويتية لإغلاق بعض علاماتها التجارية في مصر

وطنا اليوم:قررت مجموعة الشايع الكويتية، إحدى أكبر مشغلي العلامات التجارية للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، إغلاق بعض متاجرها في مصر، نتيجة للوضع الاقتصادي وتراجع العملة المحلية في أكبر سوق عربية من حيث عدد المستهلكين.

“الشايع” قالت في رسالة موجهة لموظفي المتاجر المزمع إقفالها أنه: “نتيجة الوضع الاقتصادي على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، والصعوبات التي تواجهها أعمالنا التجارية في مصر، بما في ذلك انخفاض العملة، وضغوط سعر الصرف، والتضخم المرتفع، اضطررنا لاتخاذ القرار الصعب بتقليص عملياتنا في البلاد”.

مسؤول في أحد أكبر المراكز التجارية قال لوسائل اعلام مصرية ان مجموعة الشايع أبلغتهم الليلة الماضية بقرارها إغلاق عدّة متاجر بشكل كامل داخل مصر مثل “ذا بودي شوب”، “دبنهامز”، “مذر كير” ، “بنكبري”، بينما سيكون هناك إغلاق جزئي لمتاجر “إتش آند أم”، “فيكتوريا سكريت”، “أميريكان ايغل”، “باث آند بادي”.

يأتي هذا في وقت تعيش فيه مصر أزمة اقتصادية صعبة ، وتعاني من شح شديد في السيولة الدولارية ، حيث يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى ٥٩ جنيهاً اليوم الاربعاء.