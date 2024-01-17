غارات وقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

وطنا اليوم:تعرضت بلدات حدودية في جنوب لبنان اليوم الأربعاء، لغارات وقصف مدفعي إسرائيلي.

وقال مصدر أمني لبناني، إن طائرات إسرائيلية شنّت غارات على بلدات: الضهيرة، ويارين، وعيتا الشعب، وحولا، متسببة بأضرار مادية جسيمة.

وأضاف أن قوات إسرائيلية أطلقت النار وقنابل دخانية تجاه مزارعين في خراج بلدة الوزاني من دون تسجيل اصابات، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية سهل مرجعيون، كما طال القصف الكنيسة الإنجيلية الوطنية في بلدة علما الشعب ما أحدث أضرارا كبيرة في منزل راعي الكنيسة.

بدوره، أكد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، في بيان صحفي، أن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن “السلام المستدام يكمن في تحقيق السلام في فلسطين”.