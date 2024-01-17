قرار حكومي بشأن أسعار الشحن

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان الحكومة ستصدر قرارا بتحديد سقوف احتساب اسعار الشحن بهدف التخفيف من الكلف الجمركية مضيفا ان الوزراة لن تدخر جهدا في تبني اي ادة تخفف من حدة التضخم الناتج عن ارتفاع اسعار الشحن والتي وصلت في بعض الحالات الى 200%.

وشدد الشمالي في لقاء الصالون الاقتصادي الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي الاردني على ان السلع الاستراتيجية متوفرة بشكل امن ضمن المدد المحددة.

و اضاف الشمالي ان الحكومة ستسهيل مبادرة القطاع الخاص باستقبال سفن ( فيدر ) من جبل علي – صلالة – عمان بهدف تقليل الكلف واختصار الوقت.

ومن ناحية اخرى وجه الشمالي القطاع الصناعي لتعزيز تواجده في الاسواق غير التقليدية مثل افريقيا و الاتحاد الاوروبي حيث يمكن الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ للاتحاد الاوروبي ، وخاصة ان حجم الصادرات لهذا السوق لم يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار سنويا.