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الوزير القيسي يكرم أقدم دليل سياحي أردني

17 يناير 2024
الوزير القيسي يكرم أقدم دليل سياحي أردني

وطنا اليوم:كرم وزير السياحة والآثار مكرم القيسي في مكتبه، الأربعاء، أقدم دليل سياحي في الأردن نعمان عبد الملازم ملازم.
وأشاد القيسي خلال التكريم بخدمات ملازم المتميزة في مهنة الإرشاد السياحي، مشيرا إلى حرص الوزارة وجمعية الأدلاء على رعاية أعضاء الجمعية الذين ينهضون بواجب وطني مهم في تقديم صورة مشرقة للمنتج السياحي بالمملكة.
ومنح القيسي بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ورئيس جمعية أدلاء السياح هاني المساعدة، شهادة تقدير وعضوية شرف في جمعية أدلاء السيّاح مدى الحياة للدليل ملازم، وهي شهادة تمنح لأول مرة.


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