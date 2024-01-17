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إطلاق خدمة تغيير الدائرة الانتخابية عبر سند

17 يناير 2024
إطلاق خدمة تغيير الدائرة الانتخابية عبر سند

وطنا اليوم:أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ودائرة الأحوال المدنية، خدمة تغيير الدائرة الانتخابية لمن أتاح لهم القانون تغيير دائرتهم الانتخابية من خلال تطبيق “سند” الالكتروني.
وقالت الهيئة، في بيان: إن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح للناخب المسيحي والشركسي والشيشاني، إمكانية تغيير الدائرة الانتخابية عبر تطبيق “سند” إلى دائرة يتواجد فيها مقعد مخصص للمسيحيين والشركس والشيشان، في حال كان مكان الإقامة الحالي لا يوجد فيه مقعد مخصص لهم.
وأوضح البيان، أنه يتم عبر تطبيق خدمة التسجيل في تطبيق “سند”، من خلال اختيار الخدمات ومن ثم الذهاب لقسم الهيئة المستقلة للانتخاب عبر التطبيق، فتظهر البيانات الخاصة بطالب الخدمة ليتمكن بعدها من تغيير الدائرة الانتخابية التي خصص لها مقعد مسيحي أو شركسي أو شيشاني، وليس تغيير مكان إقامة الناخب على سجل الناخبين، لتنتهي إجراءات النقل بظهور كلمة “تم قبول الطلب بنجاح”.
وأشار إلى أن المادة (4/ح/2) من قانون الانتخاب تنص “إذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، يحق لأي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة ذاتها”.
ولفت إلى أن المادة (4/ح/3) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، نصت على “إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد”


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