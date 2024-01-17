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وزارة الاستثمار: إطلاق 6 فرص استثمارية جديدة في قطاع السياحة والصناعات الغذائية

17 يناير 2024
وزارة الاستثمار: إطلاق 6 فرص استثمارية جديدة في قطاع السياحة والصناعات الغذائية

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء 6 فرص استثمارية جديدة عبر المنصة الإلكترونية (invest.jo) في القطاع السياحي والصناعات الغذائية كمرحلة ثالثة من إطلاق الفرص الاستثمارية التي اطلقتها الوزارة سابقاً، بحجم استثمار كلي متوقع 58.43 مليون دولار، ليصبح عدد الفرص التي أطلقت على المنصة 36 فرصة استثمارية وبحجم استثمار كلي يتجاوز 1.4 مليار دولار.
وأضافت الوزارة في بيانها ان الفرص الاستثمارية أطلقت بهدف التشجيع على الاستثمار في القطاع السياحي والصناعات الغذائية، حيث تم تحديد ثلاثة فرص استثمارية في القطاع السياحي شملت مشروع اقامة القرية السياحية بحجم استثمار متوقع (20 مليون دولار)، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي بحجم استثمار متوقع (4 مليون دولار)، ومشروع إقامة منتزه عجلون الوطني بحجم استثمار متوقع (5 مليون دولار)، اما الثلاث فرص الاستثمارية الأخرى فكانت من نصيب قطاع الصناعات الغذائية لتشمل مشروع إقامة مزرعة نموذجية بحجم استثمار متوقع (430 ألف دولار)، ومشروع أكاديمية طهي بحجم استثمار متوقع (7 مليون دولار)، ومشروع سلسلة التخزين المبرد بحجم استثمار متوقع (25 مليون دولار).
يذكر ان وزارة الاستثمار أطلقت منصة (invest.jo) تموز الماضي لمواكبة السِّياسة الاستثماريَّة العامة وكأداة من أدوات استراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين وبما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033
وتتضمن المنصة الان 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً ضمن قطاعات اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، إضافة الى عدد من القطاعات الاقتصادية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعا، وهي قطاع الزراعة والأمن الغذائي، الصناعات الكيماوية، الصناعات الإبداعية، التعليم، الطاقة، النمو الأخضر، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، المياه، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.


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