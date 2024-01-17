الحكومة تزيد مخصصات إعلامها في موازنة 2024

وطنا اليوم:رفعت الحكومة في موازنة السنة المالية الحالية 2024 مخصصات التلفزيون الأردني وقناة المملكة.

وقال مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد إن الزيادة في النفقات الرأسمالية في موازنة التلفزيون بقيمة 780 ألف دينار، جاءت كمحصلة لزيادة مخصصات بعض المشاريع وتخفيض مخصصات بعض المشاريع الأخرى، ومن أبرزها رفع مخصصات مشروع “إدامة” وتحديث استوديوهات التلفزيون بمبلغ 290 ألف دينار.

وأضاف البواريد خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2024 لوزارة الاتصال الحكومي ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية (بترا) وهيئة الإعلام وقناة المملكة، أنه من الأسباب التي أدت إلى رفع مخصصات مشروع “إدامة”، تحديث استوديوهات الإذاعة بقيمة 375 ألف دينار، إضافة إلى رفع مخصصات مشروع استخدام الطاقة الشمسية بقيمة 400 ألف دينار.

وأوضح أنه من ضمن النفقات الرأسمالية، جرى تخفيض مخصصات مشروع بث القناة الفضائية على القمر “نايلسات” بمبلغ 210 آلاف دينار، وتخفيض مخصصات مشروع القناة الفضائية إلى أوروبا وأستراليا وأمريكا بمبلغ 466 ألف دينار.

قناة المملكة

من جهتها، قالت المديرة العامة لقناة المملكة دانا الصياغ، إن الحكومة رفعت من موازنة القناة لهذا العام إلى 12 مليون دينار، مشيرة إلى أن النفقات تأتي على شكل 50 في المئة أجور موظفين وبدل اشتراكات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتأمينات صحية وغيرها، و10 في المئة بدل اشتراكات وسائل إعلام ووكالات إعلانية عالمية، و20 في المئة بدل برامج وثائقية وغيرها، و20 في المئة بدل كلفة أقمار اصطناعية.

وأوضحت الصياغ أن زيادة موازنة القناة بقيمة مليون دينار، جاءت لغايات التعافي من الكوارث مثل الهجوم السيبراني وتغطية برنامج اليوبيل الفضي لتولي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم (حفظه الله) سلطاته الدستورية، وتوسيع التغطية الرقمية.

وزارة الاتصال الحكومي

بدوره، أكد وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين أن الهدف من تأسيس وزارة الاتصال للعمل بشكل متواصل مع مختلف الجهات ورسم سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي.

وبين مبيضين أن غالبية موازنة الوزارة بدل رواتب، وأن الموازنة بشكل عام تعد متواضعة مقارنة ببقية موازنات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة