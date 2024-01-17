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توقف الضخ من محطة الزعتري لأعمال صيانة الاسبوع المقبل

17 يناير 2024
توقف الضخ من محطة الزعتري لأعمال صيانة الاسبوع المقبل

وطنا اليوم:أعلنت شركة مياه اليرموك عن وقف الضخ من محطة الزعتري ابتداء من يوم الأحد المقبل ولمدة 48 ساعة، لغايات إجراء اعمال الصيانة للخطوط الناقلة.
واوضحت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، أن توقف ضخ المحطة يستدعي إيقاف الضخ عن عدة مناطق بمحافظات الشمال تتزود منها.
وأكدت أن المناطق التي سيتأثر دور توزيع المياه بها في محافظة إربد ستشمل مناطق “هام وجحفية وحوفا المزار والمزار ووادي الجرون وحي الظهر وحبكا وزوبيا”.
كما ستتأثر مناطق ايدون ومنطقة قصر العوادين وعالية وقرن الجاموس والحجوي الشمالي وكتم وأم الشرايط وظهر الخربة والحصن ومخيم الشهيد عزمي المفتي.
وفي محافظة عجلون، ستتأثر مناطق “بلاص والسفينة والصفاء وثغرة زبيد وعصيم وصنعار والمرجم وبئر الدالية والطالبية وسامتا وعفنا، وصخرة وعبين، فيما ستتأثر في محافظة جرش مناطق شمال جرش وقفقفا وأم الزيتون وجبا وقريع”.
وفي محافظة المفرق، ستتأثر مناطق “قضاء السرحان وقصبة المفرق وثغرة الجب وإسكان الجامعة وقضاء رحاب وقضاء المنشية وأم النعام الغربية والشرقية ورجم سبع والزعتري ومنشية السلطة والفواعرة، بالإضافة إلى المستشفى العسكري وجامعة آل البيت وحوشا”، فيما ستتأثر بلواء البادية الشمالية، بلدات “البستانة وزملة الأمير غازي والصالحية وام الجمال”.
وأشارت الشركة إلى أنه سيتم استئناف برنامج التوزيع كالمعتاد حال الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.


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