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مشكلة الإعفاءات الطبية مجدداً تحت القبة

17 يناير 2024
مشكلة الإعفاءات الطبية مجدداً تحت القبة

وطنا اليوم:جدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي اليوم الأربعاء، دعوة الحكومة الى اجتماع يوم الاحد المقبل مع لجنة الصحة النيابية.
وجاء طلب الصفدي لمناقشة ودراسة الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تقنين الإعفاءات والمعالجات الطبية.
وقدم نواب عددا من المداخلات النيابية تحت قبة البرلمان، تطالب الحكومة بالعدول عن تقنين منح الاعفاءات الطبية للمواطنين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
وشدد الصفدي بدعوته للاجتماع على ان الحكومة “يجب أن تكون موجودة” خلال الاجتماع المقبل
وجدد النائب خالد ابو حسان مطالبته ونواب آخرين بضرورة عقد اجتماع طارئ لبحث ملف الاعفاءات الطبية الممنوحة لأعضاء المجلس.
وقال ابو حسان خلال جلسة تشريعة الاربعاء، انه كان من المفترض ان يعقد اجتماعا يوم الاحد الماضي يضم لجنة الصحة النيابية وممثلا عن وزارة الصحة والجهات المعنية، الا أن ذلك لم يحصل، مبينا ان النواب يتعرضون للحرج من قبل المواطنين في هذا الشأن .


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