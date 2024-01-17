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ألمانيا توافق على إرسال 10 آلاف قذيفة مدفعية للاحتلال

17 يناير 2024
ألمانيا توافق على إرسال 10 آلاف قذيفة مدفعية للاحتلال

وطنا اليوم:دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ103 ولا زالت بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا يدعمون الاحتلال ويوفرون له كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المجازر بحق المدنيين.
وفي هذا الصدد استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) توجه ألمانيا للموافقة على إرسال نحو عشرة آلاف قذيفة دبابة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.
وقالت الحركة في بيان اليوم الأربعاء إن تلك الخطوة تحول ألمانيا إلى شريك مباشر في الحرب على شعب غزة، معتبرة أن ألمانيا “تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الصهيونية النازية وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني “لن ينسى ولن يغفر لكل من شارك في العدوان عليه أو أعطى الغطاء لهذا العدو المجرم الذي استباح كل المحرمات”.
ويذكر أن مجلة “دير شبيغل” الألمانية كشفت أمس الثلاثاء عن موافقة المصالح الحكومية في ألمانيا على طلب “إسرائيلي” للحصول على 10 آلاف قذيفة مدفعية دقيقة التوجيه من عيار 120 ملمترا.


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