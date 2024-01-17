وفد جمعية الحوار الديمقراطي الوطني يقدم شكره إلى سفير جمهورية الصين الشعبية

وطنا اليوم – قدم وفد جمعية الحوار الديمقراطي الوطني شكره وتقديره واحترامه إلى سفير جمهورية الصين الشعبية تشن تشواندونغ لدى البلاط الهاشمي لموقف بلاده النزيه من العدوان وجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الشعب العربي الفلسطيني الشقيق.

وضم الوفد:

العين مفلح الرحيمي مساعد رئيس مجلس الأعيان، والعين محمد داودية رئيس جمعية الحوار الديمقراطي الوطني، والعين الشيخ طلال صيتان الماضي، والنائب الدكتور هايل عياش، والمحامي محمد عبد القادر كريشان، والمهندس عبد الله فريج، والكاتب أسامة الرنتيسي، والمحامي الدكتور إبراهيم الطهاروة، والدكتور مالك صوان، والدكتور محمد موسى المرقطن، والنقيب سمارة الخطيب نقيب العاملين في البنوك، والدكتور هشام القواسمة، والمهندس منذر ابو جماعة ممثل نقابة المهندسين، والمحامي جلال عبيد، والدكتور المهندس قبلان السكارنة، والدكتورة بتي السقرات، والأستاذة عالية خليل، والأستاذ محمد قاسم، والشيخ منوخ الداغر والأستاذ عمر أبو العيس العموش، والمهندس عبدالرحمن البدور.