الترخيص : 35 ألف مراجع يومي في 2023

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات بمديرية الأمن العام العميد المهندس عمر القرعان، أن عدد مراجعين إدارة الترخيص والمركبات اليومي بلغ أكثر من 35 ألف مراجع خلال العام الماضي 2023.

وقال إن المعدل اليومي للمعاملات المنجزة في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بلغ 22,8 ألف معاملة خلال العام الماضي 2023 مقارنة مع 22 ألف معاملة خلال العام الذي سبقه 2022 وبنسبة زيادة 7,3%.

وبين القرعان أن عام 2023 شهد زيادة ملحوظة في معدل المراجعين وعدد المعاملات المنجزة من قبل إدارة ترخيص المركبات.

وأضاف أن هناك 3 أنواع من المعاملات التي تُنجهزها إدارة الترخيص سواء كانت وجاهية أو إلكترونية من خلال بوابة إدارة الترخيص الإلكترونية التي توفر 38 خدمة يستفيد منها المواطنين دون مراجعة وجاهية.

وأوضح أنه تم إنجاز 2,5 مليون معاملة تخص المركبات من تجديد وتسجيل لأول ومن كافة أنواع المعاملات التي تتعلق بالمركبات في العام 2023، أما فيما يتعلق بالسواقين، فقد تم انجاز 436 ألف معاملة سواء إصدار رخص لأول مرة أو تجديد أو تطوير الرخص.

وفيما يتعلق بالبوابة الإلكترونية، فقد تم انجاز 1,250 مليون معاملة خلال العام الماضي 2023.

وأشار القرعان إلى وجود 11 ترخيص متنقل منتشرة في المملكة، أنجزت 377 ألف معاملة في العام الماضي 2023، حيث بلغ معدل وقت انجاز العاملات 9 – 15 دقيقة لكن الزمن المرجعي المعلن عنه نصف ساعة.

وقال إنه تم تجديد ترخيص المركبات لـ 670 ألف مواطن من خلال خدمة (Drive Thru) والتي تمكن المواطنين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء المركبات عبر مسارب خاصة ومن دون النزول من المركبة.