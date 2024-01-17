شكوى بشأن مشاركة لاعبي الإحتلال في بطولة للكيك بوكسينغ

وطنا اليوم:قال النائب مجحم الصقور ان شكوى وردت الى كتلة العدالة النيابية، مفادها أن إداريي ولاعبي ومدربي اتحاد الكيك بوكسينغ الأردني أبدوا إنزعاجهم واعتراضهم خلال مشاركتهم في احدى البطولات المقامة بالبرتغال مؤخرا من مشاركة وتتويج لاعبي الكيان الصهيوني على المنصة الدولية للرياضة.

وأكد الصقور خلال مداخلة له في جلسة تشريعية نيابية الأربعاء، أنه يجب محاسبة الاتحاد الدولي للكيك بوسينغ وتعامله مع الكيان الغاشم، مشيرا الى أن البرلمان الاردني وكل مكونات الوطن قيادة وشعبا ترفض هذا الموقف من اتحاد دولي ويجب أن توجه رسالة من المجلس إلى اللجنة الأولمبية كونها المظلة الرئيسية لهذه الرياضة، لمحاسبة هذه الاتحاد لتعامله مع الكيان الصهيوني.

وشدد على ان الأردن قيادة وشعبا وحكومة يساندون القضية الفلسطينية والأشقاء في مواجهة العدو .