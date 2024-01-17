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انتشال 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر القصف على غزة

17 يناير 2024
انتشال 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر القصف على غزة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق المدنيين في حي الدرج بمدينة غزة.
وأشارت إلى انتشال جثامين 25 شهيدا فيما وقع عشرات المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف منازل مأهولة بالسكان.
يأتي ذلك عقب غارة إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 13 شهيدا.
ولليوم الـ103 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 24 ألف شهيد، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ61 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.


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