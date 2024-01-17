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صيدلة فيلادلفيا تكرم طلبتها المتفوقين

17 يناير 2024
صيدلة فيلادلفيا تكرم طلبتها المتفوقين

وطنا اليوم:اقامت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا احتفالا بأداء طلبتها المتوقع تخرجهم، وتم تكريم المتفوقين أكاديميا وتنظيم محاضرة تعريفية عن شروط ومتطلبات مزاولة مهنة الصيدلة في كندا، تحت رعاية عميد كلية الصيدلة الدكتور يزن البطاينة وذلك يوم الاثنين الموافق 15/1/2024، بعد ذلك ردد الطلاب المتوقع تخرجهم “قسم الصيادلة” مع الدكتور محمد بيان رئيس قسم كلية الصيدلة.
والقى عميد الكلية كلمة رحب بها بالدكتور احمد الرصاصي، مدير مستودع أدوية النور والمدرس لبرنامج التطبيق الصيدلاني الكندي وعضو لجنة البورد الكندية، والذي أثرى الحضور بمحاضرة تعريفية عن شروط ومتطلبات الحصول على مزاولة مهنة الصيدلة والعمل في كندا.


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