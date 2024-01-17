اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

وطنا اليوم:تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025 على ضرورة تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية المفعول ) بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من تاريخ بدء التقديم للمنحة 15-11-2023) تتضمن نتيجة الطالب في أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ( IELTS / General or Academic ) ( TOEFL iBT ) or على أن يتم تحميل الوثيقة من خلال الرابط التالي : https://rce.mohe.gov.jo/Hungary2024 مع ضرورة ارفاق رقم الطالب المتقدم (Applicant ID Number) الذي حصل عليه عند تقديم الطلب ، علما بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس الموافق 8-2-2024.