بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

17 يناير 2024
اعلان هام من التعليم العالي للطلبة المتقدمين للمنح الهنغارية

وطنا اليوم:تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025 على ضرورة تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية المفعول ) بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من تاريخ بدء التقديم للمنحة 15-11-2023) تتضمن نتيجة الطالب في أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ( IELTS / General or Academic ) ( TOEFL iBT ) or على أن يتم تحميل الوثيقة من خلال الرابط التالي : https://rce.mohe.gov.jo/Hungary2024 مع ضرورة ارفاق رقم الطالب المتقدم (Applicant ID Number) الذي حصل عليه عند تقديم الطلب ، علما بأن الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم الخميس الموافق 8-2-2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:10

جليدٌ على الأطلالِ

21:03

جمعية دارات سمير شما للمسنين

20:43

العثور على جثة خمسيني داخل خرابة في الوحدات

20:24

الأمم المتحدة تتوقع تعافي السياحة العالمية بالكامل العام الحالي

20:12

باكستان تقرر إنهاء الأزمة مع إيران

20:05

مقتل أكثر من 60 مرتزقاً معظمهم فرنسيون في خاركوف

20:00

إعادة حركة السير أعلى الجسر القوسي ضمن تقاطع عين غزال

19:36

بلدية غزة: تكدس النفايات يهدد بتفشي الأمراض والأوبئة

19:27

الأجواء الدافئة تنشط الحركة السياحية في عجلون

19:12

اليونيسف : 20 ألف طفل ولدوا تحت وطأة العدوان على غزة

19:05

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لجنود الاحتلال بصواريخ بركان

17:55

“سياحة الاعيان تلتقي قائم بأعمال سفارة جمهورية روندا”

وفيات
وفيات الجمعة 19-1-2024تشيع والد الأسير الأردني البرغوثي صاحب أكبر حكم بالتاريخوفيات الخميس 18-1-2024وفيات الأربعاء 17-1-2024والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله