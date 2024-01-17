ضبط حدث يقود مركبة على طريق الزرقاء – المفرق

وطنا اليوم:قال مندوب الدوريات الخارجية، اليوم الأربعاء، إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص، للدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على انسيابية حركة سير للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية.

وأوضح مندوب الدوريات الخارجية خلال التقرير المروري الصباحي، أنه تم ضبط حدث مواليد 2012 الرابعة فجراً يقود مركبة على طريق الزرقاء المفرق مقابل الجامعة الهاشمية وتم تحويله للمركز الأمني لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه .

وبين مندوب الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع حادث تصادم بين مركبتين ما بعد الجامعة الهاشمية باتجاه الزرقاء نتج عنه إعاقة للمسرب الأيمن من الطريق وإصابة تم إسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق عن الطريق .

وأضاف انه تم التعامل خلال 24 ساعة الماضية مع عدد من الحوادث أبرزها تدهور مركبة شحن تريلا محملة بمادة الصويا وانقلابها على يمين الطريق العام على الطريق الصحراوي منطقة القويرة باتجاه عمان نتج عن الحادث إصابة سائق التريلا وانسكاب الحمولة على الطريق ومادة الديزل وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق في الموقع وإسعاف الإصابة باتجاه مستشفى الأمير هاشم العسكري بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة وضرورة الالتزام بالمسارب المخصصة والابتعاد عن السرعات العالية للمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.