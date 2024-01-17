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الحزب المدني الديمقراطي في البلقاء ينتخب قياداته

17 يناير 2024
الحزب المدني الديمقراطي في البلقاء ينتخب قياداته

وطنا اليوم:عقد الحزب المدني الديمقراطي الأردني اليوم في محافظة البلقاء الإجتماع الأول لكل من فرعي الحزب في المحافظة والتي جرى فيها انتخاب مكتب فرع كل منها، وذلك بإشراف الامين العام للحزب عدنان السواعير وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي.

ففي اجتماع فرع البلقاء الأول تم انتخاب النائب السابق جمال قمو رئيسا لمكتب الفرع، وجمال خريسات نائبا للرئيس، وبثينه خريسات مقررا، وفارس حتر والدكتورة خديجة أبو حمور عضوان.

كما تم في اجتماع فرع البلقاء الثاني انتخاب عيسى السراديح رئيسا، ورغد صبح نائبا للرئيس، وخليل حمدان مقررا، وأمل أبو هزاع وحمزة جراح عضوان.

وبحسب النظام الأساسي للحزب سيكون كل من جمال قمو، وجمال خريسات، وبثينه خريسات أعضاء في المجلس المركزي للحزب عن فرع البلقاء الأول، وعيسى السراديح، ورغد صبح، وخليل حمدان أعضاء في المجلس المركزي عن فرع البلقاء الثاني.


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