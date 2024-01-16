الحوثيون يتبنون استهداف السفينة اليونانية بالبحر الأحمر

وطنا اليوم:تبنّت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الثلاثاء، استهداف سفينة يونانية ترفع علم مالطا في البحر الأحمر، مشيرين إلى أنها كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية في بيان إن الجماعة استهدفت، يوم الثلاثاء، سفينة زوغرافيا بصواريخ بحرية خلال إبحارها نحو إسرائيل أسفرت عن “إصابة مباشرة”.

وأضاف أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية والرسائل التحذيرية النارية.

وقالت شركة أمنية ومصدران بوزارة الشحن اليونانية إن ناقلة البضائع السائبة المملوكة لليونان وترفع علم مالطا لحقت بها أضرار مادية، إلا أن أحدا لم يُصب بعد استهدافها في البحر الأحمر بالقرب من ميناء الصليف اليمني.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، نقلت وكالة رويترز -عن هيئة التجارة البحرية البريطانية- أنها تلقت تقريرا عن حادثة على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب الصليف قرب مدينة الحديدة اليمنية، في حين نقلت صحيفة تلغراف البريطانية -عن – أن السفينة التي استهدفها الحوثيون “يونانية كانت تبحر من فيتنام إلى إسرائيل”