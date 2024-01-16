العراق: الضربة الإيرانية في أربيل عدوان صريح

وطنا اليوم:نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قوله الثلاثاء إن الضربة الإيرانية في أربيل “عدوان صريح” على العراق وتطور خطير يقوّض العلاقات الثنائية القوية.

وأضاف السوداني أن العراق يحتفظ بحقه في اتخاذ أي إجراءات دبلوماسية أو قانونية.

تتوالى تداعيات الهجوم الإيراني على عاصمة إقليم كردستان العراق، أربيل، حيث استدعى العراق سفيره لدى إيران، الثلاثاء “للتشاور”، بعد الضربات الصاروخية التي شنتها طهران الثلاثاء.

وأكدت الخارجية العراقية، في بيان أنها “استدعت سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن، لغرض التشاور على خلفية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة على أربيل، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين”.

لجنة تحقيقية

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الذي وصل أربيل على رأس وفد أمني رفيع من بغداد، أن ادعاءات استهداف مقر للموساد في أربيل لا أساس لها من الصحة.

وقال الأعرجي، في تدوينة على منصة إكس “أطلعنا ميدانيا وبرفقة أعضاء اللجنة التحقيقية، على منزل رجل الأعمال المستهدف ليلة أمس في أربيل، وتبين أن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف “نواصل الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية في الإقليم، وسنرفع التقرير للقائد العام”.