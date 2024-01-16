الخصاونة: من الصعب على الأردنيين الموافقة على مشاريع مع تل ابيب

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، أن الأردن سيشارك بجلسات الاستماع الشفوية والمكتوبة بشأن قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأضاف الخصاونة خلال جلسة نقاشية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن المساعدات التي تصل قطاع غزة لا تساوي 10% من احتياجات القطاع.

وقال الخصاونة إن الحلول الجزئية بشأن ما يحدث في غزة لن تنجح.

واضاف الخصاونة أن السلام الشامل خيار استراتيجي للأردن وتحقيقه يتطلب شركاء جديين.

وشدد الخصاونة على أنه من الصعب على أي أردني بعد 7 أكتوبر أن يوافق على مشاريع إقليمية مع إسرائيل.

وبين الخصاونة أن هناك إخلاء جماعي من مناطق في غزة وهنالك تصرفات تصعيدية للمستوطنين في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن إسرائيل لا تسمح بوصول المساعدات الإنسانية والخدمات الإنسانية.

وقال إنه من الضروري تحقيق وقف إطلاق النار شامل وكبير في قطاع غزة وايضا السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإغاثة الطبية إلى القطاع كاملا.

وأشار إلى أن كل المنشآت الصحية في القطاع وغالبية المستشفيات أصبح لديها نقص كبير في الموظفين والكوادر الطبية والمواد التي يمكن أن يعملوا بها.

وفي حديثه عن الجهود الأردنية قال إنه من اليوم الأول للحرب على غزة قام جلالة الملك بتوجيه المساعدات إلى القطاع.

ولفت إلى أن الأردن يرسل قوافل مساعدات أيضا عبر جسر الملك حسين إلى الضفة الغربية وإلى غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، إضافة لإنزال مساعدات إنسانية من الجو على القطاع لتوفير مساعدات طبية إلى مستشفيين اثنين من المستشفيات الميدانية الأردنية.