وزير الصحة: أتمتة المراكز والمستشفيات بخطة 2024-2026

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، المهندس هيثم زيادين، أهمية أتمتة الخدمات والتحول الرقمي المقدمة للمواطنين في مختلف الوزارات والدوائر الرسمية.

وقال خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخدمات الصحية الرقمية لوزارة الصحة، إن الاجتماع جاء للتعرف على مدى التزام الوزارة والمؤسسات والدوائر التابعة لها بخطط الأتمتة.

وأضاف زيادين أن تشكيل “الريادة النيابية”، جاء انسجاما مع التطورات في تكنولوجيا المعلومات.

بدوره، قال وزير الصحة فراس الهواري إن هناك خطة على مدار الأعوام 2024 – 2026، لأتمتة جميع المراكز الصحية الأولية والشاملة والمستشفيات.

وبين أنه سيتم بناء مستودعات لحفظ الأدوية وربطها مع المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أن البداية ستكون من مستشفى البشير، ومن المتوقع الانتهاء منها في حزيران المقبل.

بدورها، قالت أمين عام وزارة الصحة إلهام خريسات، إن هناك عطاءات مركزية بشأن مشروع سيتم إنشاؤه تحت اسم إدارة المخزون لبناء مستودعات وتطوير القائم منها.

إلى ذلك، قالت مديرة مديرية ترخيص المهن للمؤسسات الصحية اخلاص ابو جاموس، إن إصدار مزاولة المهنة أصبح الكترونيا، بحيث تصدر فور التقدم لها.

من جانبه، قال مدير إدارة التأمين الصحي نائل العدوان، إن الحالات القضائية غير مشمولة بالتأمين الصحي.

وأضاف أنه تم أتمتة خدمات تجديد وإصدار بطاقات التأمين الصحي، وسيتم قريبا تقديم هذه الخدمات للموظفين والمتقاعدين.

من جهته، قال مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة، محمود كليب، إن التحول الرقمي يعمل على التوسع بأتمتة الخدمات الصحية وتحسين البنية التحتية لذلك.

وأضاف، أنه تم حوسبة الخدمات المقدمة في 100 مركز صحي أولي، و67 شاملا، و23 مستشفى، عبر نظام حكيم.

ولفت كليب إلى أنه تم التعاقد مع شركة البريد الأردني لتسليم الأدوية المزمنة للمرضى دون مراجعة المستشفى، متوقعًا أن يتم الانتهاء من أتمتة جميع المراكز الصحية قريبا.

من ناحيتهم، دعا النواب الحضور إلى ضرورة شمول جميع المراكز الصحية الأولية والشاملة والمستشفيات بنظام حكيم وأتمتة خدماتها، وتعزيز النظام الرقابي على الأدوية فيها.