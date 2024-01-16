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الأمن يُحذّر من أشخاص محتالين يجمعون التبرّعات باسم غزة

منذ 3 ساعات
الأمن يُحذّر من أشخاص محتالين يجمعون التبرّعات باسم غزة

وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام، الأردنيين من أشخاص محتالين يجمعون التبرّعات باسم غزة، ودعت الراغبين بالتبرّع بالتعامل مع القنوات الموثوقة والمخول لها بذلك.
من جهته قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان ، إنّه وردت في الآونة الأخيرة معلومات وشكاوي عن قيام أشخاص محتالين بجمع تبرعات من الراغبين بالتبرع لقطاع غرة بعد إيهامهم بأنّ تلك التبرعات ستصل كمساعدات إنسانية للقطاع.

القبض على متورطين
وأكّد الناطق الإعلامي أنه تم التعامل مع اربعة قضايا اثر ورود شكاوى ومعلومات للاجهزة الامنية والقي القبض على المتورطين بها واحالتهم للقضاء وتجري متابعة كل ما يرد من معلومات حول تلك الطرق الاحتيالية .
وأهاب الناطق الإعلامي بالمواطنين وتجنباً لتعرّضهم للاحتيال بالتأكد من توجيه تبرعاتهم للجهات الموثوقة والمخوّلة بذلك لضمان وصول هذه التبرعات للأهل في غزة.
وـأشار إلى أنه في حال اشتباههم أو تعرّضهم لمثل اولئك الأشخاص ضرورة الإبلاغ عنهم على رقم الطوارئ الموحد (911)


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