مهيدات يطلق أولى الورشات التوعوية لعرض واقع حال عملية تسجيل الأدوية وسبل تسجيل الدواء بأقصر وقت ممكن تعزيزا للأمن الدوائي

وطنا اليوم:أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على أن اختصار الوقت المطلوب لعملية تسجيل الدواء يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وخلق بدائل علاجية آمنة وفعالة بأسعار تنافسية مناسبة للمواطن وتحقيق الوفرة على الخزينة، مشيرا إلى أن توفير دواء آمن وفعال وبأسعار مناسبة للمواطن الأردني هدف وطني سام تتشارك المؤسسة في تحقيقه بصفتها الجهة الحصرية المسؤولة عن تسجيل الأدوية والرقابة عليها مع شركائها من المؤسسات الأهلية ممثلة بنقابة الصيادلة والقطاع الخاص ممثل باتحاد منتجي الأدوية وجمعية مالكي مستودعات الأدوية وغيرها من الجهات.

وأضاف مهيدات خلال إطلاق أولى الورشات التوعوية المعنية بعرض واقع حال عملية تسجيل الأدوية استضافتها المؤسسة بالتعاون مع نقابة الصيادلة -لجنة العاملين في قطاع تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، إلى أن الهدف من الورشة الموجهة للصيادلة العاملين في قطاع التسجيل من شركات الأدوية المحلية والأجنبية ومستودعات الأدوية هو التعرف على العوامل المحتملة التي قد تتسبب بتأخير عملية تسجيل الأدوية والنواقص والوثائق سواء الأساسية والثانوية للوصول إلى حلول تشاركية وتوصيات تحقق الهدف المنشود وهو تسجيل الدواء بأقصر وقتا ممكنا وبالتالي توفيره بأفضل الأسعار لغايات تحقيق الأمن الدوائي.

ولفت مهيدات إلى أن الأمن الدوائي ما كان ليتحقق إلا بفضل الاستقرار في القوانين والأمن وبفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للمؤسسات الوطنية بتحقيق الأمن الدوائي والغذائي حيث لا يخلو خطاب لجلالة سيدنا في أي محفل اقتصادي من ذكر الغذاء والدواء باعتبار الأمن الغذائي والدوائي جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني ولما أثبتته هذه القطاعات من قدرات نوعية في التصنيع وتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني، معربا عن شكر وتقديره لنقابة الصيادلة حيث تم اقتراح فكرة الورشة خلال اجتماع لجنة تسجيل الأدوية في نقابة الصيادلة وبمشاركة المؤسسة.

ومندوبا عن نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ثمن عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور وصفي نوافلة دعم المؤسسة المتواصل للصناعات الدوائية ودعوة ممثلي ما يزيد عن 200 شركة دوائية لإيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الأمن الدوائي وتسريع عملية تسجيل الأدوية معربا باسمه واسم نقابة الصيادلة والعاملين في القطاع بالشكر للمؤسسة باعتبارها بيت الشركات الدوائية والغذائية بإدارة الدكتور نزار مهيدات .

وقالت رئيس لجنة العاملين في قطاع تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في نقابة الصيادلة، الصيدلانية هانية شموط أن هدفنا جميعا الوصول للأمن الدوائي تحت مظلة واحدة ممثلة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء التي أتاحت فرصة لقاء الصيادلة العاملين في قطاع التسجيل مع الكادر المميز في المؤسسة للحوار بشفافية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين نحو الحفاظ على دور الأردن الريادي وصدارته في مجال الأدوية.

وتضمنت الورشة التي جاءت بتنسيق من مستشار المدير العام وضابط ارتباط المؤسسة في اللجنة الصيدلانية إسراء الزعبي عدة محاضرات قدمها الصيادلة المختصون في المؤسسة مديرية الدواء -قسم تسجيل الأدوية، منها محاضرة حول نواقص استلام وتسجيل ملف الدواء قدمها رئيس قسم التسجيل الصيدلانية أحلام عبد العزيز، ومحاضرة حول نواقص تسجيل ملف الدواء الأصيل قدمها رئيس شعبة الأدوية الجديدة الصيدلانية غدير الشيخ سالم، ومحاضرة حول نواقص اعتماد ملف الموقع التصنيعي قدمها رئيس شعبة اعتماد المواقع التصنيعية الصيدلانية ريم نعيمات، بالإضافة إلى محاضرة حول نواقص اعتماد ملف الأمصال والمطاعيم قدمها رئيس شعبة الأمصال والمطاعيم الصيدلانية سونا هباهبة.

كما تضمنت محاضرة حول نواقص تسجيل ملف الدواء الذي له مثيل قدمتها الصيدلانية أمینه حاج حسین من قسم التسجيل، ومحاضرة حول النواقص المتعلقة بملفات دراسة المعاملات على الأدوية التي لها مثيل المسجلة قدمتها رئيس شعبة الأدوية التي لها مثيل الصيدلانية مريم فوريكي، ومحاضرة حول النواقص المتعلقة بملفات دراسة المعاملات على الأدوية الأصيلة المسجلة قدمها رئيس شعبة الأدوية البيولوجية الصيدلاني عدي السلمان، بالإضافة إلى محاضرة حول نواقص اعتماد ملف التكافؤ الحيوي قدمتها الصيدلانية إيناس حجة.