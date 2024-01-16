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الجيش يرسل 20 شاحنة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

منذ 11 ثانية
الجيش يرسل 20 شاحنة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:سيرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ خلية المساعدات الإنسانية والإغاثية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية إلى قطاع غزة.
وتضم القافلة 20 شاحنة، تحمل على متنها مساعدات إنسانية وغذائية، بهدف مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، للتخفيف من الظروف الصعبة وآثار الحرب الدائرة في القطاع.
يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي تعمل على تسيير المساعدات الإنسانية الإغاثية عبر جسر جوي وآخر بري، ضمن جهود تبذلها للتخفيف من معاناة الأهل في قطاع غزة والوقوف إلى جانبهم.


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