وطنا اليوم – فازت الجامعة الألمانية الأردنية بالمركز الأول في جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية بدورتها (25) لعام 2023،من خلال بحث الطالبة هديل زياد الديري الذي أشرفت عليه عضو هيئة التدريس في كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدراتها الأستاذ الدكتورة منى هنديه وجاء بعنوان التحقيق في مساهمة إمكانات جامعي النفايات (النباشين) في إدارة النفايات الصلبة في الأردن وتعزيز فرص عمل جديدة للشباب الأردني.

وتتلخض فكرة البحث بأن مشكلة إدارة النفايات الصلبة البلدية تعتبر قضية عالمية تواجهها الدول الفقيرة التي تعاني من أنظمة ضعيفة للتخلص من النفايات، وهنا يبرز دور جامعيها غير الرسميين كحلاً محتملاً لاستثمار الموارد البشرية في قطاع الشباب الأردني و زيادة فرص العمل بجمع وفرز وبيع النفايات القابلة للتدوير لكسب لقمة العيش، وتأمين إحتياجات المعيشة .

وركز البحث على أهمية فهم تأثير جامعي النفايات على أداء إدارة النفايات الصلبة و خلق فرص عمل جديدة في مناطق امانة عمان الكبرى ووجود برامج تدريبية تحسن وصولهم إلى النفايات القابلة للتدوير ، مما يجعل إدارتها أكثر كفاءة.

وخلصت الدراسة لضرورة التوعية بفصل النفايات من المصدر لتقليل تعرض جامعيها للمواد الضارة والعوامل المعدية، وتقليل المخاطر الصحية وتنفيذ حملات تثقيفية لتشجيع السكان على فرز نفاياتهم، لزيادة جودة المواد القابلة للتدوير وتحقيق قطاع إدارة النفايات بشكل أكثر استدامة. وإيجاد فرص عمل جديدة ، خاصةً في ظل البطالة المرتفعة، كما تساعد الدراسة صناع القرار في دمج جامعي النفايات غير الرسميين، وتعزيز الأداء الاقتصادي، وإنشاء نظام مستدام لإدارة النفايات.

يشار الى أنه شارك في المسابقة ٤١٦ طالب وطالبة يمثلون ٣٠ جامعة ، وتم تسليم الجوائز في حفل خاص أقيم في الجامعة الأردنية .

فازت الجامعة الألمانية الأردنية بالمركز الأول في جائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات الأردنية بدورتها (25) لعام 2023،من خلال بحث الطالبة هديل زياد الديري الذي أشرفت عليه عضو هيئة التدريس في كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدراتها الأستاذ الدكتورة منى هنديه وجاء بعنوان التحقيق في مساهمة إمكانات جامعي النفايات (النباشين) في إدارة النفايات الصلبة في الأردن وتعزيز فرص عمل جديدة للشباب الأردني.

وتتلخض فكرة البحث بأن مشكلة إدارة النفايات الصلبة البلدية تعتبر قضية عالمية تواجهها الدول الفقيرة التي تعاني من أنظمة ضعيفة للتخلص من النفايات، وهنا يبرز دور جامعيها غير الرسميين كحلاً محتملاً لاستثمار الموارد البشرية في قطاع الشباب الأردني و زيادة فرص العمل بجمع وفرز وبيع النفايات القابلة للتدوير لكسب لقمة العيش، وتأمين إحتياجات المعيشة .

وركز البحث على أهمية فهم تأثير جامعي النفايات على أداء إدارة النفايات الصلبة و خلق فرص عمل جديدة في مناطق امانة عمان الكبرى ووجود برامج تدريبية تحسن وصولهم إلى النفايات القابلة للتدوير ، مما يجعل إدارتها أكثر كفاءة.

وخلصت الدراسة لضرورة التوعية بفصل النفايات من المصدر لتقليل تعرض جامعيها للمواد الضارة والعوامل المعدية، وتقليل المخاطر الصحية وتنفيذ حملات تثقيفية لتشجيع السكان على فرز نفاياتهم، لزيادة جودة المواد القابلة للتدوير وتحقيق قطاع إدارة النفايات بشكل أكثر استدامة. وإيجاد فرص عمل جديدة ، خاصةً في ظل البطالة المرتفعة، كما تساعد الدراسة صناع القرار في دمج جامعي النفايات غير الرسميين، وتعزيز الأداء الاقتصادي، وإنشاء نظام مستدام لإدارة النفايات.

يشار الى أنه شارك في المسابقة ٤١٦ طالب وطالبة يمثلون ٣٠ جامعة ، وتم تسليم الجوائز في حفل خاص أقيم في الجامعة الأردنية .