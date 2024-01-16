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مدير الأمن العام يشارك مرتبات الهجّانة بزراعة صحراء باير، ويعيد افتتاح أقدم مركز أمني في الأردن للعمل كسرية للهجّانة بعد إعادة ترميمه

منذ ساعتين
مدير الأمن العام يشارك مرتبات الهجّانة بزراعة صحراء باير، ويعيد افتتاح أقدم مركز أمني في الأردن للعمل كسرية للهجّانة بعد إعادة ترميمه

وطنا اليوم – رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم، الفعالية التي أقامتها وحدة الهجّانة بمنطقة باير في محافظة معان بمناسبة يوم الشجرة، والتي تأتي ضمن المبادرة الوطنية لزراعة عشرة ملايين شجرة في مختلف مناطق المملكة.

وقال اللواء المعايطة إنّ مديرية الأمن العام تسعى إلى بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، والحث على زراعة الأشجار والنباتات، وبما يضمن الحفاظ على المكونات البيئية التي تتصل بالطبيعة الأردنية، وتعزيز استدامتها، لرفع مستوى مسؤولية المجتمع تجاه البيئة، والحد من التلوث البيئي بشكل عام.

وأكّد مدير الأمن العام على أهمية اختيار صحراء باير هذا العام لتنظّم هذه الفعالية لما لتلك المنطقة من أهمية تاريخية للأمن العام بوجود أول مركز أمني فيها ولتوسيع المبادرة الوطنية لزراعة الأشجار والوصول بها للمناطق الصحراوية التي قلما تحظى بذلك الاهتمام.

مشدداً على الأدوار الأمنيّة والقانونية والرقابية التي تبذلها المديرية لحماية البيئة والطبيعة، من خلال وحداتها المتخصصة كالإدارة الملكية لحماية البيئة، التي تحرص على اتخاذ الإجراءات كافّة، الكفيلة بالحفاظ على الثروة الحرجية والزراعية في محافظات المملكة كافّة .

كما نبّه اللواء المعايطة إلى الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الدفاع المدني خلال تعاملها مع ما ينشب من حرائق على اختلاف مسبباتها، والتي تترافق على الدوام مع تنفيذ الخطط وبرامج التوعية والتثقيف البيئي، والأعمال التطوعية.

كما وشهد مدير الأمن العام إعادة افتتاح أقدم مركز أمني في الأردن( مركز باير ) للعمل كسرية للهجّانة بعد إعادة تأهيله وترميمه.

يشار إلى أن مديرية الأمن العام مستمرة من خلال مختلف تشكيلاتها ووحداتها بزراعة الأشجار في المواقع كافّة التابعة لها، وحماية الموارد الطبيعية والبيئية، وبما يعزز الثروة النباتية في المملكة.

 


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