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الاجتماع الأول لمجلس كلية العمارة والتصميم الاستشاري

منذ ساعتين
الاجتماع الأول لمجلس كلية العمارة والتصميم الاستشاري

وطنا اليوم:عقد المجلس الاستشاري لكلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا اجتماعه الأول يوم الثلاثاء الموافق 9-1-2024 بحضور أعضاء المجلس الذين يمثّلون نُخبة من أصحاب الرأي والخبرة في قطاع العمارة والتصميم الداخلي والتحريك والوسائط المتعددة والإعلام، وهم: الدكتور فراس بطارسة مدير شركة الوثبة للاستثمار، والمهندس عماد الدباس رئيس الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين الاردنيين، م. دوللي سمير برشة، صاحبة مكتب تصميم معماري وداخلي Atelier- D، السيد أشرف تيسير النشاش، صحفي رقمي رئيسي/ قناة المملكة، السيد رمزي الكرمي المدير العام لأكاديمية رؤيا للتدريب الإعلامي، السيد فواز عقروق مدير البرامج وتر اف ام، السيد سعد استيتية مدير مركز استيتية للتدريب/ تصميم داخلي وديكور، ورئيسة قسمي هندسة العمارة والتحريك والوسائط المتعددة الدكتورة ايمان شقور، ورئيس قسم التصميم الداخلي الدكتور سيف عبيدات.
افتتح رئيس المجلس الأستاذ الدكتور منذر عبيد الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس وتم عرض فيديو عن التعريف برؤية كلية العمارة والتصميم والبرامج التي تطرحها إضافة إلى مهام المجلس الاستشاري، كما نُوقش في الاجتماع التخصص المقترح الجديد في الكلية في مجال هندسة العمارة بالإضافة الى خطط قسمي التصميم الداخلي والتحريك والوسائط، حيث أشاد أعضاء المجلس بالتخصص المقترح الجديد وأدلوا بآرائهم حولها، واقترحوا عدد من الملاحظات التحسينية لها، كما عرض رئيس المجلس قضية التدريب الميداني كأحد أدوات سد الفجوة بين مخرجات الجامعات وحاجات سوق العمل بما يتناسب مع تخصصات العمارة والتصميم، وأبدى الحضور إعجابهم في الأساليب التي ستتم من خلال التعاون المتبادل في مجالات التدريب مع أعضاء من المجلس الاستشاري والشركات ايضا في مجالات العمارة والتصميم. وفي نهاية الاجتماع تم الاستماع لمقترحات أعضاء المجلس بخصوص دعم ورعاية أنشطة الكلية ودوراتها للنهوض بالعملية التعليمية والتوظيفية للطلبة في الجامعة.


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