تخريج 50 مهندس ومهندسة من وزارة الادارة المحلية من المشاركين في دورة التدريب على اسلوب العمالة المكثف

وطنا اليوم – أكد أمين عام وزارة الادارة المحلية المهندس حسين مهيدات، أن الوزارة لديها شراكات طويلة مع منظمة العمل الدولية ILO، ونقابة المهندسين الأردنيين، وأنجزت العديد من مشاريع البنى التحتية ووفرت مجموعة من فرص العمل والتدريب والتأهيل، بالتعاون مع الشركاء وذلك ضمن مشروع العمالة المكثفة.

وأشار المهندس مهيدات، خلال تخريج 50 مشاركا في برامج “الإدارة القائمة على الموارد المحلية” لتدريب 100 مهندس ومقاول من القطاع الحكومي والخاص بعد اتمامهم متطلبات البرنامج وتجاوز الإمتحان، الذي عقدته أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ان وزارة الادارة المحلية تعمل على تنفيذ المشاريع المختلفة لضمان استمرارية وقدرة الوزارة والبلديات في شتى محافظات المملكة على ادارة المشاريع وتنفيذها على أكمل وجه.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد التحضير لتوقيع اتفاقية مع نقابة المهندسين لتدريب 500 مهندس حديثي التخرج على مشاريع الوزارة المختلفة، في البلديات ومجالس الخدمات وغيرها، وذلك بهدف تعزيز قدرات المهندسين الفنية والمهنية.

من جانبه، أشاد أمين عام نقابة المهندسين المهندس علي ناصر، بعلاقات التعاون والشراكة ما بين نقابة المهندسين ووزارة الادارة المحلية، مبينا أن الدورة تأتي استمرارا للدورات التي تعقدها الأكاديمية بهدف اضفاء المزيد من المهارات للمهندسين والموظفين على حد سواء.

وأشار إلى أن النقابة بصدد اطلاق برنامج شامل لتدريب كافة الموظفين العاملين تحت مظلتها كل وفق اختصاصه ومجال عمله.

وقالت مساعد أمين عام نقابة المهندسين لشؤون التدريب والتأهيل، مدير اكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي المهندسة سمر الكيلاني، إن الدورة التي عقدتها الاكاديمية تأتي ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها مع منظمة العمل الدولية لتدريب 100 مهندس على أسلوب العمالة المكثف، من خلال برنامج العمالة المكثف -المرحلة السادسة – والممول من قبل الحكومة الألمانية من خلال البنك الألماني للتنمية.

وأشارت الى ان الاكاديمية تركز على تقديم برامج تنفيذية مختلفة للمهندسين خدمة لهم في كافة مواقع عملهم، مشيدة بحرص المهندسين طوال فترة التدريب والتزامهم ببرنامج التدريب منذ بدايته ولحين انتهائه واهمية الإستفادة من البرنامج لتعزيز مفاهيم الإستدامة واستغلال الموارد المحلية.

وركز البرنامج على المحاور المتعلقة بوثائق وإجراءات المناقصات والعقود، وتكلفة الأعمال، وأعمال البرمجة، وإعداد وتقديم العطاءات باستخدام التكنولوجيا القائمة على العمالة، والتخطيط الفعال وتنظيم والإشراف على أعمال العمالة المكثف القائم على استخدام الأيدي العمالة لتنفيذ أعمال البنى التحتية الزراعية والخدمية.

ويستهدف البرنامج المهندسين من مناطق عمان، إربد، عجلون، جرش، الزرقاء، المفرق ومادبا.

ويهدف إلى بناء قدرات المهندسين إيجابيا وبناء شراكات بين منظمة العمل الدولية ونقابة المهندسين الأردنيين والوزارات المعنية لتنفيذ أنشطة المشروع على أفضل وجه ولضمان اكساب المهندسين المهارات التي ستسمح لهم في المستقبل بتنفيذ الأنشطة وجزء من الاستدامة والاستمرارية لتحسين البنى التحتية في الأردن.