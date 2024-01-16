العراق يمنع استخدام مفردة “اسرائيل” في البرامج الإعلامية

وطنا اليوم:منعت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، الثلاثاء، جميع وسائل الإعلام وشركات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة من استخدام مفردة إسرائيل في المحتوى البرامجي الإعلامي، على خلفية طلب برلماني.

وذكرت الهيئة في بيان أن استخدام المفردة يشكل إحدى صور الاعتراف والترويج لافتة إلى استخدام الكيان الصهيوني بدلا عنها.