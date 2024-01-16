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والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله

منذ ساعتين
والدة أنور الصبيحي الجزازي في ذمة الله

وطنا اليوم:يتقدم أبناء المرحوم عبدالله خلف الدهامشة بأحر التعازي والمواساة إلى النسيب العزيز انور عبدالكريم الصبيحي الجزازي “أبو محمود، وشقيقه نبيل “ابو عبدالله” بوفاة والدتهم ((لحاجة مريم سليمان عباس الحياري -أم نبيل)).
أرملة المرحوم عبدالكريم محمود الصبيحي الجزاري.
كما يتقدم بالتعازي إلى عموم عشيرة الجزازي عامة الصبيحي خاصة وعشيرة الحياري باحر التعازي.

وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر غدا الأربعاء الموافق 17-1-2024 من مسجد أبو بكر الصديق في منطقة موبص إلى مقبرة موبص البلد.
تقبل التعازي لمدة يومين في منطقه موبص.

عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم، وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة.

انا لله وانا اليه راجعون.


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