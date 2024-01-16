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إرادتان ملكيتان بـ حدادين والوشاح والقضاة

منذ ساعتين
إرادتان ملكيتان بـ حدادين والوشاح والقضاة

وطنا اليوم:صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين نجد هايل حدادين ورائد سليمان الوشاح، مشتشارين في ديوان التشريع والرأي بالمجموعة الثانية من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ 14-1-2024.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين عمر مفلح القضاة بوظيفة محافظ في ملاك وزارة الداخلية اعتبارا من 14-1-2024.


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