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تحويل 285 قضية طرح عشوائي للنفايات إلى النائب العام

منذ 3 ثواني
تحويل 285 قضية طرح عشوائي للنفايات إلى النائب العام

وطنا اليوم:حولت مديرية حماية البيئة لوادي الأردن ضمن اختصاصها 285 قضية إلى النائب العام، لمخالفتهم القانون الإطاري للنفايات بعد انتهاء مراحلها القانونية.
وقال مدير حماية البيئة في وادي الاردن المهندس محمد الصقور، إن التحويل إلى النائب العام جاء بعد تفعيل قانون الطرح العشوائي للنفايات في الشوارع والأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية والمؤسسات العامة.
وأكد الصقور أن هدف حماية البيئة هو المحافظة على نظافة هذه المناطق، خصوصا أنها مقصد لأعداد كبيرة من المتنزهين.
وبين أن حماية البيئة لوادي الأردن نفذت خلال العام الماضي 188 زيارة لمنشآت، وتلقت 28 شكوى بيئية، وأصدرت 52 معاملة ترخيص، وإجراء 114 محاضرة توعوية وتنفيذ حملات ثقافة بيئية عامة، واطلاق مبادرة مناخية تمثلت بزراعة أشجار للتخفيف من التلوث، ومبادرات مدرسية بعنوان “مدرستي خضراء وبيئتي نظيفة”.
وكانت وزارة البيئة، أعلنت عن بدء تفعيل أحكام القانون الإطاري لادارة النفايات رقم 6 لسنة 2020 بما يتعلق بالطرح العشوائي للنفايات، والذي جاء تزامنا مع الحملة الوطنية للنظافة العامة لضبط المخالفين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.


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