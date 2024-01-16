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رشقة صاروخية كبيرة من غزة تثير غضب بن غفير

منذ ثانيتين
رشقة صاروخية كبيرة من غزة تثير غضب بن غفير

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي للاحتلال بن غفير إن الصواريخ على نتيفوت من منطقة غادرها الجيش تثبت أن احتلال غزة ضروري لتحقيق الأهداف القتالية.
واكد بن غفير انه منذ بداية الحرب وزعنا 50 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين”.
وقال : لا يزال لدينا 130 ألف طلب من للتسلح لم ننظر فيها بعد”
وأكد مسؤول عسكري اسرائيلي إن “عمليات الإطلاق نفذت هذا الصباح من المنطقة التي كانت تعمل فيها كتيبة غولاني والفرقة 36.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من المباني في مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي شرق قطاع غزة بعشرات الصواريخ.
وقالت مصادر عبرية إن الرشقة الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة باتجاه نتيفوت كانت الأكبر في الأسابيع الأخيرة


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